Даю 45 баллов, пожалуйста, помогите решить 100 пример, буду благодарен за помощь!!
Алгебра
Даю 45 баллов, пожалуйста, помогите решить 100 пример, буду благодарен за помощь!!
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Ответ: С)
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