Очень срочно надо помогите заранее спасибо
Математика
Очень срочно надо помогите заранее спасибо
Ответ(ы):
Гость:
(х-3983)+7267=12000 х-3983+7267=12000 х=12000-7267+3983 х=8716 х+(3983+7267)=12000 х+3983+7267=12000 х=12000-7267-3983 х=750 х-3983=12000+7267 х=12000+7267+3983 х=23250
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Экономика
Буду Вам Очень признателен если поможете решить это задачу. В стране дейтсвует следующая шкала налогооблажения доходов Ставка, % 10 20 30 ...
Информатика
1. (во вложении) 2. (во вложении) 3. Выберите имя активной ячейки и имена выделенных диапазонов ячеек: 1. В2,А1:А2,D1:E2,А4:С4 2. А3,В1:С3,D3...
Математика