Очень срочно надо помогите заранее спасибо

Математика
Очень срочно надо помогите заранее спасибо
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
(х-3983)+7267=12000 х-3983+7267=12000 х=12000-7267+3983 х=8716 х+(3983+7267)=12000 х+3983+7267=12000 х=12000-7267-3983 х=750 х-3983=12000+7267 х=12000+7267+3983 х=23250
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