В спортивном лагере жили 126 человек. Из них 28 человк были тренеры и воспитатели,а о??тальные -воспитанники.Какую часть участников лагеря составляли воспитанники?Помогите)))

Математика

В спортивном лагере жили 126 человек. Из них 28 человк были тренеры и воспитатели,а о??тальные -воспитанники.Какую часть участников лагеря составляли воспитанники?Помогите)))

Автор: Гость