В спортивном лагере жили 126 человек. Из них 28 человк были тренеры и воспитатели,а о??тальные -воспитанники.Какую часть участников лагеря составляли воспитанники?Помогите)))
Математика
В спортивном лагере жили 126 человек. Из них 28 человк были тренеры и воспитатели,а о??тальные -воспитанники.Какую часть участников лагеря составляли воспитанники?Помогите)))
Ответ(ы):
Гость:
126-28=98 учеников 98/126=49/63=7/9-воспитанники
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Экономика
Буду Вам Очень признателен если поможете решить это задачу. В стране дейтсвует следующая шкала налогооблажения доходов Ставка, % 10 20 30 ...