В спортивном лагере жили 126 человек. Из них 28 человк были тренеры и воспитатели,а о??тальные -воспитанники.Какую часть участников лагеря составляли воспитанники?Помогите)))

Математика
В спортивном лагере жили 126 человек. Из них 28 человк были тренеры и воспитатели,а о??тальные -воспитанники.Какую часть участников лагеря составляли воспитанники?Помогите)))
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
126-28=98 учеников 98/126=49/63=7/9-воспитанники
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