Как изменить имена прилагательные верный по числам родам падежам
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Как изменить имена прилагательные верный по числам родам падежам
Ответ(ы):
Гость:
.верный - м.р.женский - верная верный - ед. ч.мн.. ч. - верные верный - И.п в других падежах: Р. верногоД. верномуВ. верный (перевод) верного (друга)Т. вернымП.(о) верном
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