СРОЧНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!25 БАЛЛОВ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1)П??чему противоборство князей и бояр во владимиро-Суздальско руси завершилось в пользу княжес...
История
СРОЧНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!25 БАЛЛОВ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1)П??чему противоборство князей и бояр во владимиро-Суздальско руси завершилось в пользу княжеской власти? 2) Какие условия благоприятно влияли на развитие Северо-Восточной руси???
Ответ(ы):
Гость:
1)Ярослав Мудрый основал Ярославль, тогда же в летописях впервые упоминается Суздаль. В 1108 г. Владимир Мономах основал на реке Клязьме город Владимир. Этот город был построен князем, поэтому вечевые традиции здесь не были прочными. В большой зависимости от воли князя были и бояре. Все это способствовало установлению во Владимиро-Суздальской земле сильной княжеской власти. 2) Раздробленность представляла собой закономерный этап политического развития в Средние века, через который прошла вся Европейская цивилизация.Государственно-политическая раздробленность ослабила военный потенциал Руси, но, в то же время, она способствовала совершенствованию системы управления, создавала благоприятные условия для развития экономики и культуры в отдельных регионах.
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