Придумать историю про шоппинг или магазин. Пожалуйста,в прошедшем или в настоящем времени,можно на русском,сама переведу.

Гость: Гость:

В моём городе много больших и маленьких магазинов. Когда нам нужно купить что-либо, мы идём за покупками. Мои родители идут на шоппинг за продуктами питания в ближайший супермаркет почти ежедневно. У нас также есть особый день для шоппинга, когда мы идём в различные магазины вместе. Это суббота, потому что у всех членов моей семьи это выходной день. Мы ходим по нескольким магазинам в этот день. Это может быть бакалея, булочная, магазин одежды, магазин косметики, аптека, магазин электроники и некоторые другие. Мой любимый магазин – это магазин одежды. Мне действительно нравится идти на шоппинг за новой одеждой и обувью. Моя мама всегда помогает мне выбрать правильный размер и правильную модель. Однако я предпочитаю ходить по магазинам с моими лучшими друзьями. Недалеко от места, где я живу, расположен огромный торговый центр с многочисленными магазинами, ресторанами, катком, кинотеатром и развлекательными заведениями. Мы часто ходим туда за шопингом или чтобы просто хорошо провести время. С недавних пор, это стало одним из наших излюбленных способов времяпрепровождения. Мы не всегда покупаем что-то, но рассматривание витрин может быть также весело. Мои родители говорят, что в прошлом не было таких больших магазинов как этот, и иногда было сложно найти, что хотелось. Сейчас я даже не могу представить, как люди могли жить без магазинов и товаров. Я рада, что у нас есть много возможностей для шоппинга.