Кто не занят помогите по брацки

Гость: Гость:

Важным при выборе жилья считают 1. количество метров на человека, 2. этаж - все хотят не первый и не последний, 3. близость к метро; 4. экологическую обстановку в районе; 5. качество дома - кирпичные и монолитно-кирпичные считаются лучшими; 6. наличие большой кухни (от 10 м); 7. хорошую инфраструктуру (наличие школ, детсадов, магазинов, транспорта); 8. наличие мест отдыха (сквер, парк и т.д.), 9. удаленность от крупных автотрасс, 10. отсутствие свалок мусора в непосредственной близости от дома; 11. престижность района - близость к центру города; 12. близость к культурным объектам - театрам, кинотеатрам, концертным залам и т.п.; 13. наличие оборудованных детских площадок; 14. хороший вид из квартиры; 15. большие и светлые комнаты; 16. квартира должна быть солнечной; 17. лучше, если окна выходят на 2 стороны; 18. наличие парковочного места; 19. состояние придомовой территории. Хорошим считают 1. большую квартиру с достаточным количеством метров на каждого, 2. квартиру в новом кирпичном или кирпично-монолитном либо "сталинском" доме; 3. с большой кухней - от 10 кв.м; 4. с большими окнами; 5. чтобы окна выходили на две стороны; 6. с красивым видом из окон; 7. с изолированными комнатами; 8. с просторным холлом; 9. с паркетным полом или ламинатом; 10. с евроремонтом (ремонт с использованием дорогих материалов); 11. если в доме несколько лифтов; 12. с большой лоджией; 13. если есть гардеробная комната; 14. если санузел раздельный или их несколько; 15. если потолки не менее 2 метров 80 см; 16. если входная дверь деревянно-металлическая; 17. если квартира не на первом и не на последнем этаже; 18. если квартира находится в середине дома; 19. если спокойные соседи; 20. если есть парковочное место; И так далее - смотри выше по списку из 19 пунктов