10.В каких наречий пишется НЕ-, а в каких -НИ?
Русский язык
10.В каких наречий пишется НЕ-, а в каких -НИ?
Ответ(ы):
Гость:
Не пишется когда на гласная ударная, а ни когда гласная безударная.
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