Среди предложений 4-12 найдите предложение с обособленным распространённым согласованным определением, выраженным причастным оборотом. Напишите номер этого предложения.
Русский язык
Среди предложений 4-12 найдите предложение с обособленным распространённым согласованным определением, выраженным причастным оборотом. Напишите номер этого предложения.
Ответ(ы):
Гость:
11. Из него пили кошки и собака, в воде плавала сухая хвоя и всякая шелуха, ПРИЛЕТАВШАЯ С НЕБА.
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