Среди предложений 4-12 найдите предложение с обособленным распространённым согласованным определением, выраженным причастным оборотом. Напишите номер этого предложения.

Русский язык
Среди предложений 4-12 найдите предложение с обособленным распространённым согласованным определением, выраженным причастным оборотом. Напишите номер этого предложения.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
11. Из него пили кошки и собака, в воде плавала сухая хвоя и всякая шелуха, ПРИЛЕТАВШАЯ С НЕБА.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
(y-8,42)+3,14=5,9 4,42+(y-1,17)=5,47 Решить уравнения
Ответить
Русский язык
Кто не занят помогите по брацки
Ответить
Физика
(УКР) - Відстань від предмета до екрана 3м. Лінзу якої оптичної сили треба взяти і де її треба розмістити,щоб дістати зображення прдмета збільшене ...
Ответить
Английский язык
Придумать историю про шоппинг или магазин. Пожалуйста,в прошедшем или в настоящем времени,можно на русском,сама переведу.
Ответить
Химия
Химические свойства кремния, серы, фосфора, углерода. 1) Агрегатное состояние 2) Цвет 3) Запах 4) Растворимость в воде 5 Ядовитость
Ответить