9.На конце каких наречий после шипящих пишется мягкий знак?

Русский язык
9.На конце каких наречий после шипящих пишется мягкий знак?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Во всех наречиях после букв "ш" и "ч" пишется "Ь".После буквы "Ж" мягкий знак пишется ТОЛЬКО в слове НАСТЕЖЬ. Исключения: уж, замуж, невтерпеж. Например, вскачь, наотмашь,прочь, невмочь
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