9.На конце каких наречий после шипящих пишется мягкий знак?

Гость: Гость:

Во всех наречиях после букв "ш" и "ч" пишется "Ь".После буквы "Ж" мягкий знак пишется ТОЛЬКО в слове НАСТЕЖЬ. Исключения: уж, замуж, невтерпеж. Например, вскачь, наотмашь,прочь, невмочь