8. Как пишутся наречия с дефисом ?

Гость: Гость:

Через дефис пишутся наречия: На -ому (-ему) , -и (-ски, -цки, -ки, -ьи) с приставкой по-: по-своему, по- новому, по-русски, по- немецки, по-птичьи. Исключения: поэтому, потому, посему, по одному. Образованные сочетанием приставки в - (во-) и порядкового числительного: в- сотых, во-первых. Образованные повторением однокоренных или синонимичных слов : еле-еле, тихо-тихо, любо-дорого, точь- в-точь, подобру-поздорову.