8. Как пишутся наречия с дефисом ?

Русский язык
8. Как пишутся наречия с дефисом ?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Через дефис пишутся наречия: На -ому (-ему) , -и (-ски, -цки, -ки, -ьи) с приставкой по-: по-своему, по- новому, по-русски, по- немецки, по-птичьи. Исключения: поэтому, потому, посему, по одному. Образованные сочетанием приставки в - (во-) и порядкового числительного: в- сотых, во-первых. Образованные повторением однокоренных или синонимичных слов : еле-еле, тихо-тихо, любо-дорого, точь- в-точь, подобру-поздорову. 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
9.На конце каких наречий после шипящих пишется мягкий знак?
Ответить
История
Дата основания Ростова великого и кем он был основан
Ответить
Русский язык
10.В каких наречий пишется НЕ-, а в каких -НИ?
Ответить
Русский язык
Среди предложений 4-12 найдите предложение с обособленным распространённым согласованным определением, выраженным причастным оборотом. Напишите ном...
Ответить
Математика
(y-8,42)+3,14=5,9 4,42+(y-1,17)=5,47 Решить уравнения
Ответить