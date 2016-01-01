Можно ли расставить числа от 1 до 2016 по кругу так, чтобы любое из них делилось на ра??ность своих соседей?

Гость: Гость:

Да, можно. Для этого нужно сначала составить обычный круг из чисел от одного до 1008, идущих по порядку. Затем нужно вставлять последовательно оставшиеся числа в промежутки между числами первого круга, т.е. 1009 между 1 и 2, 1010 между 2 и 3, 1011 между 3 и 4 и т.д. В таком случае каждое число будет делиться на разность чисел, которая равна 1 (во всяком случае должна быть равна, если верить моим размышлениям).