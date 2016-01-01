(УКР) - Чому , коли ми сидимо біля багаття нам здається, що предмети розташовані по той бік багаття коливаються? (РУС) - Почему, когда мы сидим у костра нам кажется, что предметы расположены по ту сторону костра колеблются?

Физика
(УКР) - Чому , коли ми сидимо біля багаття нам здається, що предмети розташовані по той бік багаття коливаються? (РУС) - Почему, когда мы сидим у костра нам кажется, что предметы расположены по ту сторону костра колеблются?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Мы видим предметы потому что они отражают свет когда свет проходит от предмета к наблюдателю он проходит через слои воздуха с разной температурой и происходит преломление света так как скорость воздушных потоков от костра и их температура постоянно меняется то изображение предметов которое видит наблюдатель получается неустойчивым ( предметы колеблются)
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