После уроков, к 17ч 30мин, Миша ходит в секцию по баскетболу.Миша заметил: чтобы добр??ться до секции,ему нужно 15мин идти от дома до остановки,10 мин ждать троллейбус.Затем 25мин ехать на троллейбусе и ещё 10мин идти до спортк...

Математика
После уроков, к 17ч 30мин, Миша ходит в секцию по баскетболу.Миша заметил: чтобы добр??ться до секции,ему нужно 15мин идти от дома до остановки,10 мин ждать троллейбус.Затем 25мин ехать на троллейбусе и ещё 10мин идти до спортклуба.Во сколько Мише нужно выйти из дома,чтобы не опоздать на занятия баскетболом? СРОЧНО!!!
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Гость:
Ответ в 16:30 из 17:30 вычитаем 10 15 25 и 10 = 16:30
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