Пословицы и поговорки о труде ( 10 штук + и - ) очень срочно надо

Обществознание
Пословицы и поговорки о труде ( 10 штук + и - ) очень срочно надо
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Любишь трудиться, люби и саночки возить. Без труда не вытащишь и рыбку из пруда.
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