Пословицы и погворки о нравственности 10 штук хватит зарание спасибо :-)

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ПОСЛОВИЦЫ Добрые нравы имеют большее значение, чем хорошие законы. Тацит *** Нравы портятся легче, чем исправляются. Вовенарг *** Нравственность — это разум сердца. Гейне Г. *** Неуважение к предкам есть первый признак безнравственности. Пушкин А. С. *** Крепнет нравственность, когда дряхлеет плоть. Мольер *** Совершенство нравов в том, чтобы проводить каждый день так, как если б он должен был быть последним: без тревоги, без трусости, без притворства. Марк Аврелий *** Есть средство воспрепятствовать преступлениям — это наказания; есть средства изменять нравы — это благие примеры. Монтескье *** Основа нравов людей заключается отнюдь не в их умозрительных принципах, а в их вкусах и чувствах. Гельвеций К. *** Если кто меня оскорбил — это его дело, такова его наклонность, таков его нрав; у меня свой нрав, такой, какой мне дан от природы, и я останусь в своих поступках верен своей природе. Марк Аврелий *** Вся нравственность человека заключается в его намерениях. Руссо Ж. ПОГОВОРКИ Свет не без добрых людей; один ум хорошо - два лучше; смелость города берет; человек живет век, а его дела - два; добрые нравы имеют большое значение,чем хорошие законы нравственность-это цветение истин Извини, не знаю какие ещё 4 поговорки:)