Пословицы с юмором помогите

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Евая ручка пишет очень хорошо... Любишь кататься - катись к чертовой матери! Большому кораблю - большая торпеда. Бороться и искать - найти и перепрятать. В тихом омуте черви водятся. Взялся за гуж, не забудь сходить в душ. Жить то как хочется!!! - А скоро сессия... Женщина - это тот же мужчина, только лучше... Вино, девочки, ночная Москва, милиция, драки, разоренные гнезда любви, разбитые автомобили. Это не про нас. Во что влюбился, то и целуй. Все хорошо, что хорошо качается. Поставьте шлагбаум, либо толкового майора. Да, есть еще порох в пороховницах и ягоды в ягодицах. Не хотите по плохому, по хорошему будет хуже. Даром за амбаром. Понял!? Днем согнем - ночью разогнем. Долг нагишом платят. Друзья познаются в еде. Если голова болит, значит она есть. Мне не нужны ни "да", ни "нет", - Мне нужен доступ в Интернет!