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Помогите решить уравнение: 2sin^2x-1=0
Алгебра
Помогите решить уравнение: 2sin^2x-1=0
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1-2sin²x=cos2x -cos2x=0 cos2x=0 2x=π÷2 +2πk x=π/4+πk
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