Точка А-центр шара, точка B- центр сечения шара, а точка С лежит на окружности сечен??я. Длина какого отрезка- AC,BС или AB- равна расстоянию от точки А до плоскости сечения?

Геометрия

Точка А-центр шара, точка B- центр сечения шара, а точка С лежит на окружности сечен??я. Длина какого отрезка- AC,BС или AB- равна расстоянию от точки А до плоскости сечения?

Автор: Гость