Точка А-центр шара, точка B- центр сечения шара, а точка С лежит на окружности сечен??я. Длина какого отрезка- AC,BС или AB- равна расстоянию от точки А до плоскости сечения?

Геометрия
Точка А-центр шара, точка B- центр сечения шара, а точка С лежит на окружности сечен??я. Длина какого отрезка- AC,BС или AB- равна расстоянию от точки А до плоскости сечения?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
АВ -- расстояние от точки А до плоскости сечения шара
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