Пословицы, в которых говорится о том, что надо беречь...

Гость: Гость:

Дружба - великая сила. Дружба крепка не лестью, а правдой и честью. Без беды друга не узнаешь. Дружба любит дело. Скатерть со стола — и дружба сплыла. Врагу не кланяйся, для друга жизни не жалей. Вода у друга лучше, чем у врага мёд. За дружбу дружбой платят. Две кошки в мешке дружбы не заведут. Маленькая дружба лучше большой ссоры. Друга на деньги не купишь. Друг - твоё зеркало. Не в службу, а в дружбу. Для дорогого друга - ворота настежь. Друзьями хвались, но и сам в хвосте не плетись. Дерево держится корнями, а человек друзьями. Единственный способ иметь друга - это быть другом. Лучше друг верный, чем камень драгоценный. Ложь дружбу губит, почему дружба её не любит. Не бросай друга в несчастье. Не годы сближают людей, а минуты. Не поспоришь - не подружишь. Дружба не служба; а кому дружить, на того служить. Нет друга - ищи, нашёл - береги. Одёжа хороша новая, а друг - старый. В долг давать – дружбу терять. Старый друг лучше новых двух. Человек без друга, что земля без воды. Что за тем гоняться, кто не хочет знаться. Без друга в жизни туго. Были бы пирожки - будут и дружки. Дружба дружбой, а в карман не лезь. Дружба заботой да подмогой крепка. Дружба не терпит никакого обмана и рвётся там, где начинается ложь. Друг в беде - друг вдвойне. Дружба дружбе рознь, а иную хоть брось. Друг не испытанный, что орех не расколотый. Друг спорит, а недруг поддакивает. Друзья наших друзей - наши друзья. Знал дружка в радости, не оставляй в горести. Из-за нового приятеля не теряй старого. Кто ищет друга без недостатков, тот останется без друга. Кто разделяет с тобой трудную минуту - настоящий друг. Не давай денег, не теряй дружбы. К дому друга дорога никогда не бывает длинной. Над другом посмеёшься - над собой поплачешь. Назвался другом - помогай в беде. Не тот друг, кто мёдом мажет, а тот, кто правду в глаза скажет. Недостаток доверия вредит дружбе. Не сошлись обычаем, не бывать дружбе. Плохой друг подобен тени: только в светлые дни его и видишь. Расстояние дружбе не мешает. Человек без друзей, что сокол без крыльев.