Посмотри все глаголы, где требуется выбрать букву в окончании, где требуется выбр??ть букву в окончании. К какому спряжению они относятся? Можно ли сказать, что все они глаголы - исключения? Ты увид(е/и)ш щенка и сразу полюб...
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Посмотри все глаголы, где требуется выбрать букву в окончании, где требуется выбр??ть букву в окончании. К какому спряжению они относятся? Можно ли сказать, что все они глаголы - исключения? Ты увид(е/и)ш щенка и сразу полюби[ш]. Они посмотр(ю/я)т на меня и всё поймут. Ты же мухи не обид(е/и)шь! Да и муха тоже никого не обид(е/и)т! Она не стерп(е/и)т такой обиды. Боюсь, что ты не вытерп(е/и)[ш] зубной боли. Это дело так тебя заверт(е/и)т, что ты обо всём забуд(е/и)[ш]. Боюсь, что ты не отверте(e/и)[ш]ся! Ты же ненавид(е/и)[ш] всякую ложь! Неужели ты так от них зав(е/и)[ш]? Запиши предложения с нужными буквами. Какую букву напишешь на конце глаголов в форме 2-го лица ед.ч?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ты увидишь щенка и сразу полюбишь. Они посмотрят на меня и всё поймут. Ты же мухи не обидишь! Да и муха тоже никого не обидит! Она не стерпит такой обиды. Боюсь, что ты не вытерпишь зубной боли. Это дело так тебя завертит, что ты обо всём забудешь. Боюсь, что ты не отвертишься! Ты же ненавидишь всякую ложь! Неужели ты так от них зависишь? Все эти глаголы относятся ко второму спряжению. Да, можно. Мы напишем букву "и".
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