Посмотри все глаголы, где требуется выбрать букву в окончании, где требуется выбр??ть букву в окончании. К какому спряжению они относятся? Можно ли сказать, что все они глаголы - исключения? Ты увид(е/и)ш щенка и сразу полюб...

Русский язык

Посмотри все глаголы, где требуется выбрать букву в окончании, где требуется выбр??ть букву в окончании. К какому спряжению они относятся? Можно ли сказать, что все они глаголы - исключения? Ты увид(е/и)ш щенка и сразу полюби[ш]. Они посмотр(ю/я)т на меня и всё поймут. Ты же мухи не обид(е/и)шь! Да и муха тоже никого не обид(е/и)т! Она не стерп(е/и)т такой обиды. Боюсь, что ты не вытерп(е/и)[ш] зубной боли. Это дело так тебя заверт(е/и)т, что ты обо всём забуд(е/и)[ш]. Боюсь, что ты не отверте(e/и)[ш]ся! Ты же ненавид(е/и)[ш] всякую ложь! Неужели ты так от них зав(е/и)[ш]? Запиши предложения с нужными буквами. Какую букву напишешь на конце глаголов в форме 2-го лица ед.ч?

Автор: Гость