Посреди поляны в белых одеждах стоял дуб . укажите какими частями речи они выражены?
Русский язык
Посреди поляны в белых одеждах стоял дуб . укажите какими частями речи они выражены?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наречие существительное предлог прилагательное существительное глагол существительное.
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