Разберите по составу (подлежащие,сказуемое,дополнение,определение,обстоятельство) текст: Наша речь может выражать радость,гордость,торжество,одобрение.Тогда в восклицацельных предложениях звучат упрёки,неудовлетворение,угрозы,н...

Русский язык

Разберите по составу (подлежащие,сказуемое,дополнение,определение,обстоятельство) текст: Наша речь может выражать радость,гордость,торжество,одобрение.Тогда в восклицацельных предложениях звучат упрёки,неудовлетворение,угрозы,насмешка,оскорбление.В восклицацельных предложениях может выражаться также и горе,печаль,сожаление,жалоба.Вот это вес текст.

Автор: Гость