Разберите по составу (подлежащие,сказуемое,дополнение,определение,обстоятельство) текст: Наша речь может выражать радость,гордость,торжество,одобрение.Тогда в восклицацельных предложениях звучат упрёки,неудовлетворение,угрозы,н...
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Разберите по составу (подлежащие,сказуемое,дополнение,определение,обстоятельство) текст: Наша речь может выражать радость,гордость,торжество,одобрение.Тогда в восклицацельных предложениях звучат упрёки,неудовлетворение,угрозы,насмешка,оскорбление.В восклицацельных предложениях может выражаться также и горе,печаль,сожаление,жалоба.Вот это вес текст.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Речь - подлежащее,выражать=сказуемое.
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