Какими способами можно доказать что воздух не пустое место?

Биология
Какими способами можно доказать что воздух не пустое место?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При нагревании в в замкнутом сосуде сосуд взорвётся. При повышении температуры газ жидкость и твёрд тело расширяется в объёме
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