Какими способами можно доказать что воздух не пустое место?
Биология
Какими способами можно доказать что воздух не пустое место?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При нагревании в в замкнутом сосуде сосуд взорвётся. При повышении температуры газ жидкость и твёрд тело расширяется в объёме
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите!<br />Разбей каждую фигуру на прямаугольники.<br />Найди стороны получившихся прямоугольников.<br />Найди площадь и пери...
Физика
Физика
Лыжник спускается с горы длинной 100м с начальной скоростью 36 км/ч. Сколько времени займет спуск, если ускорение лыжника равно 0,5 м/с2
Алгебра
За 6 часов работы ученик сделал столько же деталей, сколько мастер за 4 часа. Сколько деталей в час изготавливал мастер , если известно, что ученик...