Поставь имена прилагательные в форму творительного падежа, подобрав к каждому по??ходящее по смыслу имя существительное мужского или среднего рода: Розовый – Срочный – Широкий – Мягкий – Берёзовый – Багряный – Пчелиный –...
Русский язык
Поставь имена прилагательные в форму творительного падежа, подобрав к каждому по??ходящее по смыслу имя существительное мужского или среднего рода: Розовый – Срочный – Широкий – Мягкий – Берёзовый – Багряный – Пчелиный – Суровый –
Ответ(ы):
Гость:
Творительный падеж - доволен чем , кем?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Составьте выражения и найдите его значения расстояние между двумя населенными пунктами А и В равно 8,5 км из пункта А по направлению к В вышел...
Математика
Помогите пожалуйста (В магазине поставили на 3 полки печенье по 5 сортов на каждую. Каждого сорта печенья было по 25 коробок. Сколько всего коробок...
Английский язык