Поставь имена прилагательные в форму творительного падежа, подобрав к каждому по??ходящее по смыслу имя существительное мужского или среднего рода: Розовый – Срочный – Широкий – Мягкий – Берёзовый – Багряный – Пчелиный –...

Русский язык
Поставь имена прилагательные в форму творительного падежа, подобрав к каждому по??ходящее по смыслу имя существительное мужского или среднего рода: Розовый – Срочный – Широкий – Мягкий – Берёзовый – Багряный – Пчелиный – Суровый –
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Творительный падеж - доволен чем , кем?
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