Поставь между некоторыми цифрами знак " -" так,чтобы получилось верное равенство 6 1 5 1 4 1 3 1 =1
Математика
Поставь между некоторыми цифрами знак " -" так,чтобы получилось верное равенство 6 1 5 1 4 1 3 1 =1
Ответ(ы):
Гость:
61-51-4-1-3-1=1 Вот, это правильное решение.
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