Поставь скобки, так чтобы равенства стали верными
Математика
Поставь скобки, так чтобы равенства стали верными
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)(140-80):4×5=75 2)??? 3)140-80÷(4×5)=136 4)8×30-30÷(3×5)=238 5)8×(30-30)÷3×5=0 5)8×30-(30÷3)×5=350
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