Поставь знаки lt; gt; или =. 3дм.5см 35см; 47дм.9см. 48дм.; 35дм. 34дм.5см.; 63дм. 6м.3см.; 25м. 78дм.

Математика
Поставь знаки lt; gt; или =. 3дм.5см 35см; 47дм.9см. 48дм.; 35дм. 34дм.5см.; 63дм. 6м.3см.; 25м. 78дм.
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Ответ(ы):
Гость:
3дм5см=35см,47дм9см<48дм,35дм>34дм5см,63дм>6м3см,25м<78дм
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