Из 7 метров ткани можно сшить 2 плаща.Сколько плащей можно сшить из 63 метров ткани?

Математика

Из 7 метров ткани можно сшить 2 плаща.Сколько плащей можно сшить из 63 метров ткани?

Автор: Гость