Из 7 метров ткани можно сшить 2 плаща.Сколько плащей можно сшить из 63 метров ткани?
Математика
Из 7 метров ткани можно сшить 2 плаща.Сколько плащей можно сшить из 63 метров ткани?
Ответ(ы):
Гость:
63:7=9(плащей)-можно сшить из 63 м. ткани
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