Решите уравнение 5/6x=125

Математика
Решите уравнение 5/6x=125
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
5/6 х=125 х= 125: 5/6 х=125·6/5 х=25·6 х=150
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Укажите род всех имен прилагательных было тихое летнее утро
Ответить
Математика
На двух складах хранилось 450 т овощей. После того как с одного склада перевезли на ??ругой 75 т овощей, на втором складе овощей стало в 2 раза бол...
Ответить
Физика
Какая работа совершается электрическим током в проводнике, в котором при наличии напряжения U= 12 В проходит заряд q= 20 Кл за время t= 4,0 с? Како...
Ответить
Информатика
Написать программу в паскале и схему. Пожалуйста. Даны три вещественных числа. В??звести в квадрат те из них, значения которых неотрицательны, и...
Ответить
Биология
Как вещества выделяются из организма
Ответить