Какая работа совершается электрическим током в проводнике, в котором при наличии напряжения U= 12 В проходит заряд q= 20 Кл за время t= 4,0 с? Каково значение мощности тока?
Физика
Какая работа совершается электрическим током в проводнике, в котором при наличии напряжения U= 12 В проходит заряд q= 20 Кл за время t= 4,0 с? Каково значение мощности тока?
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