Какая работа совершается электрическим током в проводнике, в котором при наличии напряжения U= 12 В проходит заряд q= 20 Кл за время t= 4,0 с? Каково значение мощности тока?

Физика

Какая работа совершается электрическим током в проводнике, в котором при наличии напряжения U= 12 В проходит заряд q= 20 Кл за время t= 4,0 с? Каково значение мощности тока?

Автор: Гость