Написать программу в паскале и схему. Пожалуйста. Даны три вещественных числа. В??звести в квадрат те из них, значения которых неотрицательны, и в четвертую степень - отрицательные

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Написать программу в паскале и схему. Пожалуйста. Даны три вещественных числа. В??звести в квадрат те из них, значения которых неотрицательны, и в четвертую степень - отрицательные

Автор: Гость