Сколько делителей имеет число 30 в 3 степени и 42 в 4 степени? Пожалуйста ответ и реше??ие!

Математика

Сколько делителей имеет число 30 в 3 степени и 42 в 4 степени? Пожалуйста ответ и реше??ие!

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