Сколько делителей имеет число 30 в 3 степени и 42 в 4 степени? Пожалуйста ответ и реше??ие!
Математика
Сколько делителей имеет число 30 в 3 степени и 42 в 4 степени? Пожалуйста ответ и реше??ие!
Ответ(ы):
Гость:
А)30^3 30=2*15=2*3*5 30^3=(2*3*5)^3=(2^3)*(3^3)*(5^3) N=(3+1)(3+1)(3+1)=4*4*4=64 Б)42^4 42=2*21=2*3*7 42^4=(2*3*7)^4=(2^4)*(3^4)*(7^4) N=(4+1)*(4+1)*(4+1)=5*5*5=125 N-количество делителей
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