В соревнованиях по бегу участвовали пять лесных зверей. Медведь отстал от зайца. Волк финишировал после рыси, но раньше лисы. Лиса опередила зайца. Какое место занял каждый бегун?
Математика
В соревнованиях по бегу участвовали пять лесных зверей. Медведь отстал от зайца. Волк финишировал после рыси, но раньше лисы. Лиса опередила зайца. Какое место занял каждый бегун?
Ответ(ы):
Гость:
Рысь - 1 место Волк - 2 место Лиса - 3 место Заяц - 4 место Медведь - 5 место
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