Чем питаются млекопитающие
Биология
Чем питаются млекопитающие
Ответ(ы):
Гость:
Млекопитающие бывают: 1) хищниками, то есть питаются мясом 2)травоядными, то есть питаются травой 3)всеядными, то есть питаются и тем, и тем, так же падалью
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