Каждый из 425 рабочих заводов изготовляют по 236 деталей в день 25 частей Виталий идет на продажу половину моста оставшихся детали закупает автомобильный завод сколько детали закупает автомобильный завод
Математика
Каждый из 425 рабочих заводов изготовляют по 236 деталей в день 25 частей Виталий идет на продажу половину моста оставшихся детали закупает автомобильный завод сколько детали закупает автомобильный завод
Ответ(ы):
Гость:
По условию: - рабочих, изготавливают по деталей. - Из них - частей идет на продажу. - Сколько деталей закупает автомобильный завод - ? Решение: 1. деталей - изготавливают на заводе. 2. деталей - идет на продажу. 3. 4. Ответ: деталей закупает автомобильный завод.
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