Каждый из 425 рабочих заводов изготовляют по 236 деталей в день 25 частей Виталий идет на продажу половину моста оставшихся детали закупает автомобильный завод сколько детали закупает автомобильный завод

Математика
Каждый из 425 рабочих заводов изготовляют по 236 деталей в день 25 частей Виталий идет на продажу половину моста оставшихся детали закупает автомобильный завод сколько детали закупает автомобильный завод
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
По условию: -  рабочих, изготавливают по  деталей. - Из них -   частей идет на продажу. - Сколько деталей закупает автомобильный завод - ? Решение: 1.  деталей - изготавливают на заводе. 2.  деталей - идет на продажу. 3.  4.  Ответ:  деталей закупает автомобильный завод.
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