Найдите в своей местности папоротники или хвощи .Расмотрите где у них располагються спорангии.Определите гемотофит или спорофит вы нашли(Любой,папоротник или хвощ с вашей местности только не тропики

Биология
Найдите в своей местности папоротники или хвощи .Расмотрите где у них располагються спорангии.Определите гемотофит или спорофит вы нашли(Любой,папоротник или хвощ с вашей местности только не тропики
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