В 2 коробках было по 9 кусков пластилина телесный пил домик из несколько кусков пластилина из 1 2 провели увидев это слепил паровоз он использовал сколько кусков из второй коробки Сколько осталось 1 сколько кусков пластилина ос...
Математика
В 2 коробках было по 9 кусков пластилина телесный пил домик из несколько кусков пластилина из 1 2 провели увидев это слепил паровоз он использовал сколько кусков из второй коробки Сколько осталось 1 сколько кусков пластилина осталось 2 коробках
Ответ(ы):
Гость:
9×2=18 18+12=30 30-18=12
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