В 2 коробках было по 9 кусков пластилина телесный пил домик из несколько кусков пластилина из 1 2 провели увидев это слепил паровоз он использовал сколько кусков из второй коробки Сколько осталось 1 сколько кусков пластилина ос...

Математика

В 2 коробках было по 9 кусков пластилина телесный пил домик из несколько кусков пластилина из 1 2 провели увидев это слепил паровоз он использовал сколько кусков из второй коробки Сколько осталось 1 сколько кусков пластилина осталось 2 коробках

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