Из чего состоит компьютер задание для 3 класса
Информатика
Из чего состоит компьютер задание для 3 класса
Ответ(ы):
Гость:
Монитор, принтер, Колонки,клавиатура, мышь,процессор,
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