Как правильно написать условие к задачи? В школьном уголке природы три аквариума ?? первом 8 рыбок,во втором на 3 рыбки меньше,чем в первом,а в третьем столько рыбок ,сколько в первом и втором аквариумах вместе.сколько рыбок в ...

Математика
Как правильно написать условие к задачи? В школьном уголке природы три аквариума ?? первом 8 рыбок,во втором на 3 рыбки меньше,чем в первом,а в третьем столько рыбок ,сколько в первом и втором аквариумах вместе.сколько рыбок в третьем аквариуме?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1 аква-8рыб 2аква ? на3 рыб меньше чем ( и стрелка на 1) 3аквари  ?   вроде бы так
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите решить уравнение 4800 разделить скобка открывается на икс умножить на 5 ми??ус 560 скобка закрывается равно 120
Ответить
Обществознание
Что такое правонарушение?как сделать так чтобы люди его не совершали?
Ответить
История
Именование Аида , Посейдона, Деониса, Апполона , Гермеса, Гефеста, Ареса, Геры, Афин??, Афродиты, Артемиды ПОДСКАЖИТЕ СРОЧНО ПРОШУ!!!!!!!!!!!!
Ответить
Биология
Чем представлен покров тела у одноклеточных животных?
Ответить
Физика
Форму как найти массу тела
Ответить