Как правильно написать условие к задачи? В школьном уголке природы три аквариума ?? первом 8 рыбок,во втором на 3 рыбки меньше,чем в первом,а в третьем столько рыбок ,сколько в первом и втором аквариумах вместе.сколько рыбок в ...
Математика
Как правильно написать условие к задачи? В школьном уголке природы три аквариума ?? первом 8 рыбок,во втором на 3 рыбки меньше,чем в первом,а в третьем столько рыбок ,сколько в первом и втором аквариумах вместе.сколько рыбок в третьем аквариуме?
Ответ(ы):
Гость:
1 аква-8рыб 2аква ? на3 рыб меньше чем ( и стрелка на 1) 3аквари ? вроде бы так
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