Как правильно написать условие к задачи? В школьном уголке природы три аквариума ?? первом 8 рыбок,во втором на 3 рыбки меньше,чем в первом,а в третьем столько рыбок ,сколько в первом и втором аквариумах вместе.сколько рыбок в ...

Математика

Как правильно написать условие к задачи? В школьном уголке природы три аквариума ?? первом 8 рыбок,во втором на 3 рыбки меньше,чем в первом,а в третьем столько рыбок ,сколько в первом и втором аквариумах вместе.сколько рыбок в третьем аквариуме?

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