Что такое правонарушение?как сделать так чтобы люди его не совершали?

Обществознание
Что такое правонарушение?как сделать так чтобы люди его не совершали?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Это опасное деяния против общества. Наши права заканчиваются там , где начинаются права других. Для того что бы не нарушать их мы должны знать свои права...
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