Поясність значення слів за допомогою тлумачного словника дику, браконьєри примовляв

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Поясність значення слів за допомогою тлумачного словника дику, браконьєри примовляв
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Браконьєр-людина що займається незаконним рибальством,або мисливстом.Промовляв-говорити,кричати що-небуть у голос.Дику-знаходиться у первісномку життєвому стані.
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