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Чем представлен покров тела у одноклеточных животных?
Биология
Чем представлен покров тела у одноклеточных животных?
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Ответ(ы):
Гость:
плазматической мембраной
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