Номер 4 6 класс даю 20 баллов
Математика
Номер 4 6 класс даю 20 баллов
Ответ(ы):
Гость:
1)24км/ч : 4ч=6км 2)6км * 3ч=18км/ч
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