Какие экзамены нужно сдать после 9 класса чтобы поступить в 10 класс - Профиль "Соци??льно-Экономический" У нас 2 предмета по выбору , скажите , если я сдам Информатику и Географию я могу подать документы в Соц.Эконом класс?

География

Какие экзамены нужно сдать после 9 класса чтобы поступить в 10 класс - Профиль "Соци??льно-Экономический" У нас 2 предмета по выбору , скажите , если я сдам Информатику и Географию я могу подать документы в Соц.Эконом класс?

Автор: Гость