Какие экзамены нужно сдать после 9 класса чтобы поступить в 10 класс - Профиль "Соци??льно-Экономический" У нас 2 предмета по выбору , скажите , если я сдам Информатику и Географию я могу подать документы в Соц.Эконом класс?
География
Какие экзамены нужно сдать после 9 класса чтобы поступить в 10 класс - Профиль "Соци??льно-Экономический" У нас 2 предмета по выбору , скажите , если я сдам Информатику и Географию я могу подать документы в Соц.Эконом класс?
Ответ(ы):
Гость:
.....наверное да.....
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