Представте число -160 в виде произведения двух трех четырех пяти множителей
Математика
Представте число -160 в виде произведения двух трех четырех пяти множителей
Ответ(ы):
Гость:
1) 160 = ( -10 * 16) ; ( -2 * 5 * 16) ; (-1 * 2 * 4 * 20) ; ( -1 * 1 * 2 * 4 * 20).
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