Грузовая машина при перевозке мебели израсходовала до остановки 48 л горячего а после остановки 32 л . сколько часов было в пути машина если за 1 ч расходовалось 16 л горючего?
Математика
Грузовая машина при перевозке мебели израсходовала до остановки 48 л горячего а после остановки 32 л . сколько часов было в пути машина если за 1 ч расходовалось 16 л горючего?
Ответ(ы):
Гость:
1)48+32=80(л)-из расходовалось всего 2)80:16=5(ч)
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