Грузовая машина при перевозке мебели израсходовала до остановки 48 л горячего а после остановки 32 л . сколько часов было в пути машина если за 1 ч расходовалось 16 л горючего?

Математика

Грузовая машина при перевозке мебели израсходовала до остановки 48 л горячего а после остановки 32 л . сколько часов было в пути машина если за 1 ч расходовалось 16 л горючего?

Автор: Гость