Реши уравнение методом проб и ошибок х(х-4)=96
Математика
Реши уравнение методом проб и ошибок х(х-4)=96
Ответ(ы):
Гость:
Чтобы найти уменьшаемое, нужно к разности прибавить вычитаемое: 96-разность 4-вычитаемое х-уменьшаемое х=96+4=100
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