Представь каждое число в виде суммы круглой сотни и двузначного или однозначного числа 425 , 703 ,880, 521, 444, 504

Математика
Представь каждое число в виде суммы круглой сотни и двузначного или однозначного числа 425 , 703 ,880, 521, 444, 504
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Ответ(ы):
Гость:
1) 400+25=425, 400+20+5=425 2)700+3=703 3)800+80=880 4)500+21=521 5)400+44=444 6)500+4=504
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