Представь каждое число в виде суммы круглой сотни и двузначного или однозначного числа 425 , 703 ,880, 521, 444, 504

Математика

Представь каждое число в виде суммы круглой сотни и двузначного или однозначного числа 425 , 703 ,880, 521, 444, 504

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