Укажите род всех имен прилагательных было тихое летнее утро
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Укажите род всех имен прилагательных было тихое летнее утро
Ответ(ы):
Гость:
Они все среднего рода.
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